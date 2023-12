George Lazenby (84) befindet sich auf dem Weg der Besserung. Wie sein Management erst jetzt bekannt gab, hatte sich der Australier im November bei einem Sturz in seinem Haus eine Kopfverletzung zugezogen. Nun ist der einmalige James-Bond-Darsteller nach einem Aufenthalt in einem Pflegeheim in Los Angeles wieder zu Hause.

Lazenbys Manager Anders Frejdh postete auf X die positive Nachricht. Dazu teilte er ein Bild, auf dem er strahlend neben seinem Klienten posiert. Lazenby sitzt aufrecht im Bett und lächelt. An seiner Stirn ist eine lange Narbe zu sehen.

From LA with Love 🥰 Three weeks after my arrival I'm very happy to report our client George Lazenby has safely returned home. After an accidental fall at home in November leading to a head injury he's rehabilitated well thanks to the great team at Beverly West Healthcare for… pic.twitter.com/ERxypMjSej