Lance Armstrong hat in Frankreich seine langjährige Freundin Anna geheiratet. Die beiden sind seit 14 Jahren ein Paar.

Der ehemalige US-amerikanische Radrennprofi und ärgste Konkurrent von Jan Ullrich (48), Lance Armstrong (50), ist den Bund der Ehe eingegangen. Das gab der Ex-Sportler mit einer Bilderstrecke des "besten Tages aller Zeiten" auf Instagram bekannt. "Ich habe die Liebe meines Lebens geheiratet, Anna Hansen Armstrong", schreibt der Star zu den gemeinsamen Aufnahmen der Hochzeit in Frankreich, bei der "reichlich Freudentränen" geflossen seien.

"Anna, du bist in den vergangenen 14 Jahre mein steter Fels in der Brandung gewesen. Und lass mich deutlich werden, ohne dich hätte ich sie nicht überlebt. Ich bin so stolz auf das Paar, zu dem wir uns entwickelt haben." Es sei ein hartes Stück Arbeit gewesen, umso glücklicher sei er nun, dass die beiden dies auf sich genommen hätten.

Gemeinsam durch gute und schlechte Zeiten

Anna und Lance Armstrong sind seit 2008 ein Paar und seit 2017 verlobt. Was der Star mit den turbulenten Zeiten meint, die die beiden gemeinsam durchleben mussten, liegt auf der Hand: Nachdem Dopingvorwürfe gegen Armstrong laut wurden, erkannte man ihm 2012 alle nach 1998 gewonnenen Titel ab, darunter sieben Tour-de-France-Triumphe. Im darauffolgenden Jahr gestand er im Interview mit Oprah Winfrey (68) erstmals, in der Tat unerlaubte leistungssteigernde Drogen zu sich genommen zu haben.