Geri Horner hat bereits mehrere Kinderbücher geschrieben. Derzeit arbeitet sie angeblich an einer neuen Reihe, die womöglich auch zu einer TV-Serie werden soll.

Den meisten Menschen ist Geri Horner (49) wohl als ehemaliges Spice Girl "Ginger Spice" bekannt. Doch die britische Sängerin ist unter anderem auch eine erfolgreiche Autorin. Nachdem die Girlgroup Medienberichten zufolge mal wieder getrennte Wege gehen soll, hat sich Horner angeblich in ihre Arbeit an einer neuen Kinderbuchreihe vertieft. Das berichtet die Boulevardzeitung "The Sun" unter Berufung auf einen Insider.

In den vergangenen Monaten soll das Multitalent an einem neuen Konzept mit dem Titel "Falcon Queen Rules" gearbeitet haben, wie die anonyme Quelle erzählt. Horner sei der Ansicht, dass die Idee ein Hit werden könnte und angeblich versuchen, dass das Ganze auch als TV-Serie umgesetzt wird.

Die 49-Jährige, die seit 2015 mit dem ehemaligen Rennfahrer Christian Horner (48) verheiratet ist, hat selbst zwei Kinder: Bluebell (15), aus einer vorangegangenen Beziehung, und Montague (5). Die beiden sollen das Projekt ihrer Mutter unterstützen. Schon zuvor hat die Sängerin eine erfolgreiche Kinderbuchreihe veröffentlicht. In den 2000er Jahren erschienen mehrere Bücher über die Abenteuer der jungen Ugenia Lavender.

Die Spice Girls als Bausatz

Erst kürzlich hat Lego ganz frisch einen Spice-Girls-Bausatz angekündigt. Das BrickHeadz-Set trägt den Namen "Hommage an die Spice Girls" und beinhaltet 578 Bauteile. Rund 50 Euro kostet der Klötzchen-Spaß, der im März erscheinen soll. Anlass für die Veröffentlichung ist das 25-jährige Jubiläum des Albums "Spiceworld", das im Herbst 1997 auf den Markt kam.