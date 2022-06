Die britische Rockband Queen bringt einen unveröffentlichten Song ihres verstorbenen Frontsängers Freddie Mercury heraus. "Face It Alone" erscheint im September.

Überraschung für die Fans: Brian May (74) und Roger Taylor (72) von der britischen Rockband Queen bestätigten am Wochenende der BBC, dass die Band einen neuen Song mit ihrem verstorbenen, legendären Frontsänger Freddie Mercury (1946-1991) veröffentlichen wird. Der Titel: "Face It Alone".

Taylor nannte es "ein kleines Juwel von Freddie", das aus den Sessions für ihr 13. Studioalbum "The Miracle" (1989) stammt. Mercury starb zwei Jahre später. Taylor erklärte in dem Interview, dass sie die Melodie "irgendwie vergessen" hätten. Sie sei "wundervoll" und "eine echte Entdeckung". Dann verriet er: "Ich denke, der Song wird im September erscheinen."

May fügte hinzu: "Es war irgendwie im Verborgenen versteckt. Wir haben es uns oft angeschaut und dachten: 'Oh nein, das können wir nicht wirklich retten'. Aber tatsächlich haben wir uns noch einmal damit beschäftigt und unser wunderbares Technikteam hat gesagt: 'Okay, wir können dieses und jenes machen. Es ist wie eine Art Zusammennähen von Teilen ... Aber es ist wunderschön. Es ist rührend." "Es ist ein sehr leidenschaftliches Stück", stimmte Taylor zu.