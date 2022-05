Fiona Erdmann ist wieder Mutter geworden! Das Model teilte die freudige Nachricht bei Instagram. Sie sei "überglücklich und dankbar".

Fiona Erdmann (33) hat ihr zweites Kind bekommen. Das hat die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin bei Instagram mitgeteilt. Die 33-Jährige veröffentlichte ein Foto, das ihre kleine Familie zeigt. Neben dem Model sind Partner Moe, Söhnchen Leo und ihre neugeborene Tochter zu sehen. Wie die Kleine heißt, hat Erdmann jedoch noch nicht verraten.

"Willkommen kleiner Engel", schreibt Erdmann im beigefügten Kommentar. Die Herzen der Familienmitglieder seien "gefüllt mit Liebe". Das Model, ihr Partner und ihr Sohn seien "überglücklich und dankbar, unsere kleine Prinzessin jetzt in den Armen halten zu können. Was für ein magischer Moment".

"Ich freue mich so sehr für euch"

Zahlreiche Fans und Promis gratulieren in den Kommentaren. "Ich freue mich so sehr für euch", beglückwünscht die Influencerin Sarah Harrison (30) Erdmann etwa. Die Singer-Songwriterin Julia Kautz (40) schwärmt: "Ahhhhh!!!!! Herzlichen Glückwunsch! Ich freu mich so!!!!"

Im Frühjahr 2021 hatte Erdmann mitteilen müssen, dass sie ein Baby verloren hatte. Im Dezember hatte sie dann bei Instagram erklärt: "Ich freue mich so wahnsinnig euch endlich unsere News verkünden zu können. Unser Engel ist zurück und wir sind schwanger mit einem neuen kleinen Wunder". Im Februar hatte sie öffentlich gemacht, dass sie ein Mädchen erwartet.