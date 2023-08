Fiona Erdmann hat in der zweiten Staffel von "Germany's next Topmodel" nicht nur gute Erfahrungen gemacht. So berichtet das Model, dass sie auch gefilmt wurde, wenn ihr versichert worden war, die Kameras wären aus.

Fiona Erdmann (34) ist 2007 als Teilnehmerin der zweiten "Germany's next Topmodel"-Staffel bekannt geworden. In einem Interview mit "Bild.de" spricht sie nun auch kritisch über die Castingshow. So waren die Models wohl auch heimlich gefilmt worden. Erdmann erklärt, es hätte Momente gegeben, in denen man ihr versichert habe, dass die Kameras aus seien. "Doch später wurde ich dann vor laufenden Kameras mit meinen eigenen Worten konfrontiert. Ich meinte: 'Ihr hattet doch die Kameras ausgeschaltet. Und ich habe gedacht, ihr sagt das niemandem.' - Ich dachte mir dann nur, dass das nicht wahr sein kann." Fiona Erdmann hat trotzdem Verständnis für "GNTM" Trotzdem hat Erdmann Verständnis für die Show - es müsse für Unterhaltung gesorgt werden, so das Model weiter. Den Kritikern und Kritikerinnen der Sendung möchte sie sich nicht anschließen: "Mittlerweile finde ich es sogar etwas nervig, wie jeder über diese Show urteilt." Sie hätte "GNTM" viel zu verdanken, so Erdmann weiter. "Inzwischen sollte doch jeder wissen, dass es eine Entertainment-Show ist. Keiner schaut die Sendung, um Friede, Freude, Eierkuchen zu sehen." Seit ihrer "GNTM"-Teilnahme 2007 ist Fiona Erdmann vielen Deutschen als Reality-TV-Sternchen bekannt. Sie war danach unter anderem bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" oder bei "Das perfekte Promi-Dinner" zu sehen. Außerdem übernahm sie Rollen in TV-Serien wie "Anna und die Liebe", "Unter Uns" oder "SOKO Stuttgart". Fiona Erdmann lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Dubai.