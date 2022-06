Mitte Mai postete sie ein erstes Bild ihrer kleinen Familie. Jetzt hat Fiona Erdmann ihren Instagram-Followern verraten, wie ihre Tochter heißt.

Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Fiona Erdmann (33) hat den Namen ihrer im Mai geborenen Tochter verraten. In einem Instagram-Post, der ein inniges Mutter-Tochter-Bild zeigt, schrieb die Influencerin: "Und ihr Name ist... Neyla May." Zudem fügte sie den 11. Mai als Geburtstermin hinzu.

Unter dem Bild sammelten sich schnell positive Reaktionen zur Wahl. Erdmanns Follower bezeichneten den Namen als "wundervoll" oder "wunderschön". "Er passt definitiv zu euch" oder "Da habt ihr den perfekten Namen gefunden" lauteten weitere Kommentare.

Foto der kleinen Familie

Für Erdmann ist es das zweite Kind. Zur Verkündung der Geburt ihrer Tochter veröffentlichte die 33-Jährige Mitte Mai ein Foto, das ihre kleine Familie zeigt. Neben dem Model sind demnach Partner Moe, Söhnchen Leo und die neugeborene Tochter zu sehen. "Willkommen kleiner Engel", schrieb Erdmann im beigefügten Kommentar. Die Herzen der Familienmitglieder seien "gefüllt mit Liebe". Die drei seien "überglücklich und dankbar, unsere kleine Prinzessin jetzt in den Armen halten zu können. Was für ein magischer Moment".