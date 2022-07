Rihanna (34) ist die jüngste weibliche Selfmade-Milliardärin in den Vereinigten Staaten. Das meldet "Forbes" unter Verweis auf ihr Nettovermögen von 1,4 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 1,36 Mrd. Euro). Gleichzeitig ist sie die erste Milliardärin in ihrer Heimat Barbados und die einzige Frau unter 40 Jahren auf der diesjährigen Liste der weiblichen Milliardäre in den USA.

Rihanna ist Miteigentümerin von Fenty Beauty und Inhaberin eines 30-prozentigen Anteils an ihrer Dessous-Linie Savage x Fenty. Und ihr Nettovermögen könnte bald noch weiter steigen. Denn die Sängerin, die vor Kurzem ihr erstes Kind mit A$AP Rocky (33) zur Welt gebracht hat, hat verraten, dass sie an neuer Musik arbeitet.

2019 wurde der begehrte Titel an Reality-TV-Star und Kosmetik-Unternehmerin Kylie Jenner (24) verliehen, deren Nettovermögen derzeit auf 600 Millionen Dollar (etwa 584 Mio. Euro) geschätzt wird. Wie "Forbes" feststellt, ist sie immer noch das jüngste Mitglied auf der Liste der reichsten Selfmade-Frauen Amerikas, zu der auch Taylor Swift (570 Millionen Dollar) und Bumble-Gründerin Whitney Wolfe Herd (740 Millionen Dollar) gehören. Kylie ist das fünfte Jahr in Folge auf der Liste.

Allerdings revidierte das Magazin im Mai 2020 die eigene Aussage, dass Kylie Jenner als Milliardärin gelte. "Forbes" veröffentlichte einen Artikel, in dem es hieß, dass "Kylies Nettovermögen neu berechnet" worden sei und die Mitarbeiter "zu dem Schluss gekommen sind, dass sie keine Milliardärin ist", sondern dass eine "realistischere Bilanzierung ihres persönlichen Vermögens es auf knapp 900 Millionen Dollar [etwa 876 Mio. Euro] beziffert".

Kylie Jenner gab sich gelassen, als ihr der Titel aberkannt wurde. Sie kommentierte via Twitter: "Ich kann eine Liste von 100 Dingen nennen, die im Moment wichtiger sind, als sich darauf zu fixieren, wie viel Geld ich habe."

i can name a list of 100 things more important right now than fixating on how much money i have