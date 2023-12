Frank Zander musste am vergangenen Montag ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sohn Marcus hat sich nun zum Gesundheitszustand seines Vaters geäußert.

Musikstar Frank Zander (81) kämpft kurz vor Weihnachten mit gesundheitlichen Problemen. Am 11. Dezember wurde er mit dem Rettungswagen in ein Berliner Krankenhaus gebracht. Sein Sohn Marcus hat im Gespräch mit "RTL" nun ein Update zum Gesundheitszustand des Sängers gegeben.

Sein Vater werde gerade im Krankenhaus intensiv untersucht "und die Ärzte sind seit heute Mittag guter Hoffnung, das Problem eventuell gefunden zu haben", gibt er bekannt. Die genaue Diagnose stehe aber noch nicht zu hundert Prozent, doch wenn alles gutgehe, "wird er schnell und auch zu hundert Prozent wieder fit", erklärt Marcus Zander weiter. Sein Vater lasse zudem ausrichten: "'N echt' Berliner Urgestein geht so schnell nicht kaputt. Das wird schon wieder!"

Wie kam es zum Krankenhausaufenthalt?

Frank Zander musste am Montag mit einem Krankenwagen ins Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin eingeliefert werden. Das bestätigte Marcus Zander der "B.Z.". Nach einer Fernsehsendung am 1. Dezember und einer vorherigen Corona-Infektion sei der körperliche Zustand seines Vaters "von Tag zu Tag schlechter" geworden.

Er sei morgens kaum noch aus dem Bett gekommen und habe kaum noch Appetit gehabt. Seine Hausärztin habe dann die Reißleine gezogen und dringend empfohlen, dass sich Frank Zander mit dem Rettungswagen ins Hospital einweisen lassen solle.

Weihnachtsfeier findet statt

Frank Zander erklärte dazu in einem kurzen Statement: "Ich könnte mir was Besseres vorstellen, als vor meiner Weihnachtsfeier für Bedürftige und Obdachlose in die Klinik zu müssen." Doch es sei nicht mehr anders gegangen: "Ich wurde immer schwächer. Und jetzt werde ich komplett hier durchgecheckt."

Die Weihnachtsfeier, die er bereits seit den 1990er Jahren für Obdachlose und Bedürftige ausrichtet, wird am 22. Dezember im Berliner Estrel-Hotel auf jeden Fall stattfinden, betont Marcus Zander im RTL-Interview. Falls sein Vater die Gäste bei der "herzlichen Familienfeier für die Ärmsten der Armen" nicht persönlich begrüßen könne, werde er mit seinem Sohn Elias einspringen.