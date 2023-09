"Joko & Klaas gegen ProSieben" geht in die nächste Runde: Ab dem 17. Oktober zeigt der Sender fünf neue Folgen der erfolgreichen Show, bei der Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zum Duell gegen ihren Arbeitgeber antreten.

Das beliebte TV-Duell "Joko & Klaas gegen ProSieben" geht in die nächste Runde: Ab dem 17. Oktober zeigt ProSieben fünf neue Folgen der Show, bei der Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) gegen ihren Arbeitgeber antreten müssen.

In der neuen Staffel sind wieder zahlreiche Promis dabei: Joko und Klaas müssen demnach gegen Peter Maffay (74), Stefanie Heinzmann (34), Stefanie Kloß (39), Micky Beisenherz (46), Riccardo Simonetti (30), Jasmin Wagner (43), Janin Ullmann (41) und andere Stars antreten. Gewinnen die beiden, gehören ihnen 15 Minuten Sendezeit in der Primetime am nächsten Tag, in denen sie machen können, was sie wollen. Gewinnt der Sender, müssen sie sich einer von ProSieben gestellten "Straf-Aufgabe" stellen.

Besonders beliebt bei jungen Zuschauern

Moderiert wird die Show auch diesmal wieder von Steven Gätjen (50), Sendezeit ist wie gewohnt dienstags um 20:15 Uhr. "Joko & Klaas gegen ProSieben" läuft seit 2019 auf dem Privatsender, die neue Staffel ist die siebte. Die vergangene Staffel erzielte mit Marktanteilen von bis zu 21,3 Prozent bei jungen Zuschauern (14-49 Jahre) Bestwerte. "Joko & Klaas gegen ProSieben" hat zudem mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter den Grimme-Preis, den Nannen Preis sowie den Preis für Popkultur.