Gary Oldman erinnert sich an schwere Zeiten zurück. Zwei Filmrollen hätten den Schauspieler damals "gerettet": jene in "Harry Potter" und "Batman Begins".

Gary Oldman (65) ist für seine Rollen in der "Harry Potter"- und der "Batman"-Filmreihe in vielerlei Hinsicht dankbar. Sie machten ihn nicht nur international berühmt und erfolgreich. Auch privat hätten ihn die Filmprojekte nach einer schweren Zeit "gerettet".

"Ich danke Gott für Harry Potter", sagte der Brite in der Show von Drew Barrymore (48) und erinnerte sich an seinen damaligen chaotischen Scheidungs- und Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau Donya Fiorentino, mit der er zwei Söhne hat. 2001 trennten sich die beiden nach vier Jahren Ehe. Er sei damals mit 42 Jahren "geschieden aufgewacht und hatte das Sorgerecht für meine Jungs".

Gary Oldman musste sich um seine Kinder kümmern

Das allein sei schon schwierig gewesen, so Oldman. Dann habe es in der Filmbranche auch noch "einen Wandel" gegeben, viele Produktionen seien in Ungarn, Budapest, Prag, Australien gedreht worden. Er habe deshalb viel Arbeit ablehnen müssen.

Umso dankbarer sei er für seine Rollen in "Harry Potter" und "Batman". 2004 war Oldman erstmals als Sirius Black in "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" zu sehen. 2005 gab er zum ersten Mal den Polizeichef James Gordon in "Batman Begins". Die Filmrollen, die er auch jeweils in den Fortsetzungen innehatte, hätten ihn "gerettet", weil er für diese zu Hause bei seinen Kindern hätte bleiben können und er wenig Arbeit für "das meiste Geld" geleistet habe.

Er hat fünfmal geheiratet

Gary Oldman ist seit 2017 in fünfter Ehe mit der Autorin und Kuratorin Gisele Schmidt verheiratet. Erstmals schloss er Ende der 1980er Jahre mit der "The Crown"-Schauspielerin Lesley Manville (67) den Bund der Ehe, die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Von 1990 bis 1992 war er mit Uma Thurman (53) verheiratet und anschließend mit Donya Fiorentino. Mit letzterer bekam er zwei weitere Söhne. 2008 heiratete Oldman die Sängerin Alexandra Edenborough, 2015 wurde die Scheidung eingereicht.