Ihre letzte große Show liegt einige Jahre zurück, beim Super Bowl wird Rihanna aber bald wieder als Sängerin auf der Bühne stehen. Wie geht es danach weiter? Insider glauben, dass die Sängerin schon bald eine Tour ankündigen könnte.

In wenigen Tagen feiert Rihanna (34) ihr großes Bühnencomeback. Beim anstehenden Super Bowl 2023 wird die Sängerin in der Nacht auf den 13. Februar (deutscher Zeit) in der berühmten Halbzeitshow auftreten. Und damit soll angeblich noch lange nicht Schluss sein, zumindest wenn es nach Insidern aus der Musikindustrie geht.

In den vergangenen Jahren hatte sich Rihanna größtenteils aus der Musik und von der Bühne zurückgezogen, bis sie im vergangenen Jahr den Song "Lift Me Up" zum Soundtrack des Marvel-Blockbusters "Black Panther: Wakanda Forever" beigesteuert hat. Ihr letztes Studioalbum "Anti" ist vor rund sieben Jahren, Anfang 2016, erschienen. Dafür präsentierte die 34-Jährige sich stattdessen unter anderem verstärkt als Designerin und Unternehmerin. Außerdem ist sie 2022 zum ersten Mal Mutter geworden.

Rihanna auf Tour? Es rumort im Musikgeschäft

Doch Fans können sich womöglich auf eine Tour nach dem Super-Bowl-Auftritt freuen. Drei anonyme Quellen sollen der "Page Six" verraten haben, dass es hinter den Kulissen des Musikgeschäfts rumore. Ein Insider habe demnach etwa erklärt: "Es hat viele Gespräche unter eingeweihten Leuten gegeben, insbesondere in den vergangenen ein oder zwei Wochen, dass Rihanna sich darauf vorbereitet, eine Tour anzukündigen."

Noch sei aber alles sehr geheimnisumwoben. So gebe es laut einer zweiten Quelle angeblich sogar Mitarbeiter in Rihannas Team, die nicht einmal über die Einzelheiten der anstehenden Halbzeitshow informiert sein sollen.

Wer den Auftritt selbst live mitverfolgen möchte, muss lange wach bleiben: ProSieben überträgt das Sport-Event zwar ab 22:25 Uhr am 12. Februar. Der Sender erwartet jedoch, dass die Halbzeitshow erst zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr morgens beginnt. Der Kickoff erfolgt gegen 00:30 Uhr.