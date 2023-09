Der "General Hospital"-Star John J. York (64) muss sich derzeit mit schweren gesundheitlichen Problemen auseinandersetzen. Wie er selbst über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) bekannt gab, befindet er sich derzeit wegen Blut- und Knochenmarkserkrankungen in medizinischer Behandlung. Am Mittwoch postete er dort ein knapp zwei Minuten langes Video, um seine Fans und Follower über seinen Zustand auf dem Laufenden zu halten.

Bereits eine Woche zuvor gab York bekannt, eine "kurze Pause" von den Dreharbeiten zu der beliebten US-Serie einlegen zu müssen. Jetzt wurde er konkreter: "Im Dezember 2022 wurde bei mir ein Myelodysplastisches Syndrom, kurz MDS, und ein Schwelendes Multiples Myelom diagnostiziert - zwei Blut- und Knochenmarkskrankheiten."

