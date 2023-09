In Venedig überlässt George Clooney seiner Frau Amal das Rampenlicht. Die Menschenrechtsanwältin wurde mit einem Preis in der Lagunenstadt ausgezeichnet.

Egal wo sie auftauchen, das Blitzlichtgewitter ist ihnen sicher: Am Donnerstag stand aber vor allem Amal Clooney (45) im Rampenlicht. Gemeinsam mit ihrem Mann George (62) besuchte sie die DVF Awards in Venedig. Die 45-jährige Menschenrechtsanwältin wurde mit dem "DVF Leadership Award" ausgezeichnet.

Die DVF Awards wurden im Jahr 2010 von Mode-Ikone Diane von Fürstenberg (76) ins Leben gerufen, um Frauen zu ehren, die Führungsstärke, Stärke und Mut in ihrem Engagement für ihre Anliegen gezeigt haben und die Welt nachhaltig verändert haben.

Wow-Auftritt in Venedig

Clooney kam in einem besonders figurbetonten Kleid zur Veranstaltung. Das nude-farbene Dress erinnerte mit der Spitze am Dekolleté und am Saum sowie den zarten Spaghetti-Trägern an ein elegantes Negligé. Dazu kombinierte sie einen weißen Tüllüberrock. Zurückhaltender Goldschmuck sowie flache Sandalen - ebenfalls in Gold - komplettierten den Look. Ehemann George entschied sich dagegen für einen dunklen Anzug, der seine Frau noch strahlender erschienen ließ.

Das Paar fuhr mit dem Boot zum Event, wie zahlreiche Bilder zeigen. Der Schauspieler ließ es sich dabei ganz Gentleman-like nicht nehmen, seiner Frau beim Ein- und Aussteigen zu helfen. Auch am Freitag wurden die beiden bei einer Bootsfahrt durch die Lagunenstadt fotografiert. Das Ehepaar war bereits am Dienstag in der Stadt angekommen, pünktlich zu den Filmfestspielen von Venedig. Die beiden sollen in ihrem Stammhotel Cipriani untergekommen sein.

Die Clooneys und Italien

Die Clooneys haben mit Italien eine spezielle Verbindung. Im September 2014 heiratete das Paar in Venedig. Zuvor schlug Clooney bereits Wurzeln am Comer See und investierte dort Millionen in diverse Immobilien. Mit seiner Ehefrau und ihren gemeinsamen Zwillingen Ella und Alexander (6) verbrachte er auch in diesem Sommer wieder einen ausgedehnten Familienurlaub in seiner Villa Oleandra in dem beschaulichen Örtchen Laglio.