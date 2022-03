Nach der Corona-Zwangspause soll das legendäre Glastonbury Festival im Juni 2022 wieder steigen. Zu den Headlinern gehören auch Paul McCartney und Kendrick Lamar.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte das Glastonbury Festival in den beiden vorangegangenen Jahren pausieren müssen. Im Sommer 2022 soll das legendäre britische Event endlich wieder stattfinden. Zu den Headlinern der Veranstaltung werden dann auch Paul McCartney (79) und Kendrick Lamar (34) gehören. Das haben die Veranstalter nun angekündigt.

Here is the first Glastonbury Festival 2022 line-up poster, which includes our final two Pyramid Stage headliners: @PaulMcCartney (Saturday) and @kendricklamar (Sunday). Many more acts and attractions still to be announced. pic.twitter.com/Tgo4HYMb6l — Glastonbury Festival (@glastonbury) March 4, 2022

Auch diese Künstlerinnen und Künstler werden auftreten

McCartney werde am Samstagabend auftreten, Lamar am Sonntagabend. Bereits im Oktober 2021 hatten die Veranstalter mitgeteilt, dass Billie Eilish (20) im Juni 2022 die jüngste Solo-Headlinerin sein wird, die es auf dem Festival bisher gegeben hat. Eine weitere Headlinerin ist zudem Diana Ross (77). Eilish wird am Freitagabend spielen, Ross am Sonntagnachmittag.

Das Glastonbury Festival soll in diesem Jahr vom 22. bis zum 26. Juni stattfinden. Auch eine lange Reihe an weiteren Acts ist bereits bestätigt. Ebenfalls mit dabei sein werden unter anderem Künstlerinnen, Künstler und Bands wie Doja Cat (26), Olivia Rodrigo (19), Herbie Hancock (81), Lorde (25) und die Pet Shop Boys. Doch damit nicht genug. "Viele weitere Acts und Attraktionen werden noch angekündigt", wird auf der Website des Festivals versprochen.