Akira Takarada (1934-2022) ist tot. Der japanische Schauspieler ist im Alter von 87 Jahren verstorben, wie das Filmstudio Toho auf Twitter mitteilt. "Wir sind traurig, vom Tod von Akira Takarada zu hören", heißt es in dem Tweet. "Möge die Erinnerung an ihn weiterhin die Leben vieler 'Godzilla'-Fans inspirieren."

We are saddened to hear of the passing of Akira Takarada.

May his memory continue to inspire the lives of many Godzilla fans. pic.twitter.com/wzBxq8Usi1