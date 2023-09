Football-Star Travis Kelce schwärmt von Taylor Swifts Besuch bei seinem Match in den höchsten Tönen. Er nennt sie "großartig" - und heizt damit die Liebesgerüchte weiter an.

Seit Kurzem kursieren Liebesgerüchte um Football-Star Travis Kelce (33) und US-Superstar Taylor Swift (33) - und ebendiese heizte der Sportprofi nun mit einigen Statements in seinem wöchentlichen Podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" weiter an.

Über den Besuch der Sängerin bei seinem Spiel am Sonntag sagte der Tight End der Kansas City Chiefs, dass es ein "aufregendes Spiel" war. Weiter erzählte er: "Ich genieße das Leben und ich habe dieses Wochenende verdammt genossen." Doch damit nicht genug: "Ein großes Lob an Taylor, dass sie hergefahren ist. Das war ziemlich krass", schwärmte Travis, als er mit seinem Bruder und Co-Moderator, dem Center der Philadelphia Eagles, Jason Kelce, darüber sprach, wie er sich fühlte, die Sängerin während des Matches in seiner Suite zu wissen.

Nur "Großartiges" über Taylor Swift zu berichten

Und alle anderen in seiner Suite, darunter seine Mutter Donna Kelce, seien ebenfalls begeistert gewesen. "Ich fand es einfach großartig, wie jeder in der Suite nur großartige Dinge über sie zu sagen hatte - die Freunde und die Familie. Sie sah fantastisch aus und jeder sprach großartig über sie", sagte er und fügte sportsmännisch hinzu, dass das Sahnehäubchen natürlich war, dass "der Tag für die Chiefs-Fans perfekt lief", womit er den 41:10-Sieg gegen die Chicago Bears meinte. Dieses Spiel werde er definitiv in Erinnerung behalten, "das ist verdammt sicher".

Und so ging es nach dem Spiel weiter

Der Tight End der Chiefs erzählte auch mehr über die Ereignisse, die nach dem Spiel stattfanden, als er und Swift in seinem 1970er Chevelle 408 Stroker Cabriolet vom Arrowhead Stadium wegfuhren. "Und dann sind wir am Ende einfach mit dem Fluchtauto davongerauscht", sagte er - scheinbar eine Anspielung auf einen Song von Swifts Album "Reputation" (2017).

Während der Podcast-Episode verriet Travis auch, dass er sich an die neue Aufmerksamkeit, einschließlich der Paparazzi vor seinem Haus, gewöhnt habe: "Ich bin auf der Achterbahn, Mann. Die Achterbahn des Lebens." Ihm sei auch klar, dass er sich dieses öffentliche Interesse selbst zugefügt habe. "Ich weiß, dass ich all diese Aufmerksamkeit auf mich gelenkt habe. Richtig, ich bin derjenige - ich habe die ganze Sache mit dem Freundschaftsarmband gemacht und allen erzählt, wie schlimm es für mich war, dass ich Taylor nicht treffen konnte."

Auf die Frage, ob Swifties in Zukunft mehr über die angebliche Romanze der Sängerin und des NFL-Spielers von Travis erfahren können oder nicht, teilte dieser mit, dass es sein Privatleben sei. Er fügte hinzu, dass er sich in künftigen Podcast-Episoden wieder auf rein NFL-bezogene Inhalte konzentrieren werde.