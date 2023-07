Nach der Tour ist vor der Tour: Die Band Pur kündigt eine große Open-Air-Tournee für Sommer 2024 an. Geplant sind 25 Konzerte unter freiem Himmel - unter anderem in der Berliner Waldbühne.

Erst im Frühjahr haben Pur ihre ausverkaufte Hallentour beendet, jetzt gibt es Neuigkeiten von der Erfolgsband rund um Sänger Hartmut Engler (61). Fans dürfen sich auf eine große Open-Air-Tournee im Sommer 2024 freuen. Geplant sind insgesamt 25 Konzerte - unter anderem werden die Musiker nach über 20 Jahren wieder in der Berliner Waldbühne auftreten.

Die Konzert-Reihe steht unter dem Motto "Persönlich - Unter freiem Himmel". Präsentiert werden sollen neben den Songs vom aktuellen Album "Persönlich" auch die Hits aus 40 Jahren Bandgeschichte wie "Lena", "Funkelperlenaugen" oder "Abenteuerland".

Vorverkauf startet bereits jetzt

Start der Tour ist am 28. Juni 2024 in der Heimatstadt der Band, im baden-württembergischen Bietigheim-Bissigen. Weitere Stationen neben Berlin werden auch das Strandbad von Losheim am See im Saarland sowie die Junge Garde Freilichtbühne in Dresden sein. Der Abschluss der Tournee findet am 7. September 2024 in der Musik-Arena am Timmendorfer Strand statt. Fans können sich schon bald Tickets für die Konzerte sichern: Der Vorverkauf für die Open-Air-Tournee startet am 11. Juli 2023.

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Band lässt Pur die Fans bereits an ihrer Vorfreude auf die Open-Air-Tour teilhaben. Zu einem Plakat, auf dem die Tour-Daten aufgelistet sind, schrieben die "PURs": "Wir freuen uns dermaßen auf einen musikalischen Sommer der Emotionen mit euch und sehen uns im Konzert."