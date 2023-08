"Wer wird mein erster Gast?", fragt Gwyneth Paltrow in einem Video auf Instagram. Die Schauspielerin vermietet ihr Gästehaus in Montecito über die Plattform Airbnb. Interessierte dürfen sich auf viel Luxus freuen. Auch ein Abendessen mit Paltrow und ihrem Mann gehört zum Angebot.

Einmal wohnen wie ein Hollywood-Star? Gwyneth Paltrow (50) macht das jetzt möglich. Die Schauspielerin vermietet im September ihr Gästehaus in Montecito für eine Nacht - ein gemeinsames Abendessen ist inklusive.

Sie führt in einem Video durch ihr Gästehaus

Am Dienstag (1. August) gab die zweifache Mutter auf ihrer Instagramseite bekannt, dass sie für diese Aktion eine Partnerschaft mit Airbnb eingegangen ist. "Einsamkeit ist menschlich. Aber in den letzten Jahren haben die zunehmende Isolation und unser Mangel an Gemeinschaft unser Leben noch weiter zersplittert", schreibt sie zu dem Clip. Um "etwas weniger einsam zu sein, lade ich Sie ein, für eine Nacht in meinem Gästehaus in Montecito zu übernachten".

In einem Video präsentiert die Oscarpreisträgerin ihr "wunderschönes kleines Gästehaus" mitten in der Natur und gibt erste Einblicke in das, was die Gäste erwartet. Paltrow führt durch den offenen Wohnbereich, macht auf die schönen hohen Decken aufmerksam, den Kamin und eine "kleine Bar". Im Badezimmer erwartet die Gäste eine Kollektion ihrer "Goop"-Produkte. Dazu erklärt sie: "Du wirst das Haus mit einer besseren Haut verlassen." Ihre Gäste könnten sich zudem aus dem Weinkeller einen Wein aussuchen, im Pool mit Aussicht relaxen und sich auf ein Abendessen zusammen mit ihr und ihrem Mann Brad Falchuk (52) freuen. "Obwohl wir als Fremde starten, hoffe ich, dass wir bei einem köstlichen Essen Verbindungen und Gemeinsamkeiten finden."

"Mein Zufluchtsort für Erholung und geistige Klarheit"

Auf der Internetseite des Unterkunftportals Airbnb können sich Interessierte ab dem 15. August für die Übernachtung registrieren. Der Aufenthalt erfolgt am Samstag, 9. September, und ist für zwei Personen möglich. Auch auf dem Portal preist Paltrow ihre Unterkunft an. "Mein Haus in Montecito ist mein Zufluchtsort für Erholung und geistige Klarheit. Ich gehe dorthin, um mich zu erholen, um von dem zu träumen, was wir bei Goop aufbauen, und mich wieder mit meiner Familie und meinen geschätzten Freunden in Verbindung zu setzen." Sie kündigt dort auch an: "Ich bin bei deiner Ankunft da, um dich zu begrüßen und sicherzustellen, dass du alles Notwendige für einen komfortablen und verjüngenden Aufenthalt hast." Mahlzeiten und Snacks würden bereitgestellt. Deshalb müsse sie vorab wissen, "ob es Allergien oder Ernährungseinschränkungen gibt, auf die ich achten sollte".

Ihr Instagram-Beitrag erreichte innerhalb weniger Stunden fast 78.000 Likes. Auch Prominente meldeten sich zu Wort. So kommentierte Schauspielerin Selma Blair (51): "Ich bin schon unterwegs. Danke." Und Promi-Stylistin Rachel Zoe (51) erklärte: "Nimm bitte mich."