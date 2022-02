Die Pläne der Spice Girls für weitere Auftritte und einen Film wurden angeblich auf Eis gelegt. Was steckt hinter der erneuten Trennung?

Liegen die Pläne der Spice Girls für weitere Auftritte und einen Film auf Eis? Die Mitglieder der bekannten Gruppe sollen angeblich mal wieder getrennte Wege gehen, wie "The Sun" berichtet. Ein Insider verriet dem Blatt: "Es lief hervorragend - aber Covid hat ihre Dynamik zerstört."

"Jetzt hat es sich erledigt. Es steht nichts auf der Tagesordnung und sie konzentrieren sich auf ihre eigenen Dinge", will die anonyme Quelle weiter wissen. Geri Horner (49) und Mel B (46) waren demnach die treibende Kraft hinter der Reunion-Tour der Gruppe 2019 - die trotz der Abwesenheit von Victoria Beckham (47) sehr erfolgreich war. Deshalb sollten die Musikerinnen weitermachen, angeblich waren unter anderem Auftritte in Australien geplant. Außerdem sollte es einen Animationsfilm geben, in dem auch Beckham auftauchen sollte.

Alle haben andere Projekte

Ist das nun alles geplatzt? Ein weiterer Insider sagte der "Sun" zufolge, die Band-Mitglieder haben es geliebt, wieder auf der Bühne zu stehen. Aber die Corona-Lockdowns hätten dazu geführt, "dass sich alle zugunsten anderer Projekte von der Gruppe abgewandt" haben. Geri Horner spreche über "neue TV-Sachen", Emma Bunton (46) habe TV- und Radioprojekte "und die beiden Mels konzentrieren sich auf ihre eigenen Sachen".

Victoria Beckham werde sicherlich nicht diejenige sein, die die gemeinsamen Projekte wieder zum Leben erwecke, so die Quelle weiter. "Also ist es im Sande verlaufen. Sie sind durch damit." Bei der Reunion-Tour 2019 traten die Spice Girls - ohne Beckham - bei 13 Konzerten in Großbritannien und Irland vor 700.000 Fans auf. Angeblich spielte die Tournee von Mel B, Emma Bunton, Geri Horner und Melanie C (48) geschätzte 80 Millionen Pfund (95 Millionen Euro) ein.

Womöglich feiern alle Spice Girls aber doch bald ein Wiedersehen. Wie die "Sun on Sunday" berichtete, soll Victoria Beckham ihre vier Ex-Bandkolleginnen zur Hochzeit ihres Sohnes Brooklyn Beckham (22) mit Nicola Peltz (27) im April in Palm Beach eingeladen haben ...