Halle Berry hat ihren 57. Geburtstag in der "World of Barbie"-Ausstellung in Kalifornien verbracht.

Für "Barbie" ist man nie zu alt: Halle Berry jedenfalls war an ihrem 57. Geburtstag ganz im pinken Puppen-Fieber. Mit ihren Liebsten besuchte der Star die "World of Barbie"-Ausstellung in Santa Monica. Dabei war auch zu sehen, dass ihre Tochter sie inzwischen überragt.