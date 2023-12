Die australische Schauspielerin Yvonne Strahovski ist zum dritten Mal Mutter geworden. Sie hat erneut einen Jungen bekommen, wie sie auf Instagram mitteilt.

Voller Glück kann Yvonne Strahovski (41) in ein neues Jahr starten. Sie ist erneut Mutter geworden, wie die australische Schauspielerin bei Instagram mitteilt. "Unser dritter kleiner (großer!) Junge ist blitzschnell auf die Welt gekommen", schreibt Strahovski zu einem süßen Foto, auf dem sie gerade das kleine Köpfchen ihres Sohnes küsst.

Offenbar kam das Baby schneller als erwartet. "Gott sei Dank war Tim da, um unseren Jungen aufzufangen, als unser wunderbares Team gerade zu uns nach Hause kam, um uns zu helfen", erzählt sie weiter. Es sei ein "so unwirkliches, intensives, erstaunliches Erlebnis, das ich nie vergessen werde", gewesen. Den Beitrag schließt Strahovski mit ein paar süßen Worten an ihren Sohn: "Willkommen, mein kleiner Junge, wir haben auf dich gewartet und lieben dich sooooo sehr."

Für Strahovski und ihren Ehemann Tim Loden, mit dem sie seit 2017 verheiratet ist, ist es der dritte Sohn. Sie haben zudem den kleinen William und einen weiteren Jungen.

Auch Serien-Kollege Zachary Levi gratuliert

In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche von Fans und prominenten Freunden für die Familie. Die Schauspielerin Nikki Reed (35) lässt zahlreiche Herz-Emojis da, während Strahovskis ehemaliger Serienkollege Zachary Levi (43) mit einem "Glückwünscheeeeeeee!!!" gratuliert.

Mit der komödiantischen Serie "Chuck", in der Strahovski neben Levi die Hauptrolle spielte, feierte sie in den 2000er Jahren ihren Durchbruch. Bekannt ist die Schauspielerin zudem unter anderem für Rollen in Serien wie "Dexter" und "The Handmaid's Tale". Daneben war sie in den vergangenen Jahren unter anderem auch in Filmen wie "The Tomorrow War" zu sehen, in dem sie an der Seite von Chris Pratt (44) spielte.