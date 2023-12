"Ted Lasso"-Star Hannah Waddingham nimmt ihren "Mission: Impossible"-Kollegen Tom Cruise in Schutz. Sie habe "keine Zeit" für dessen Kritiker.

Hannah Waddingham (49) steht derzeit für den achten "Mission: Impossible"-Film mit Hollywood-Star Tom Cruise (61) vor der Kamera. Für dessen Kritiker habe sie "keine Zeit", sagte die britische Schauspielerin nun in der ITV-Sendung "James Martin's Saturday Morning".

"Einer der liebenswertesten Menschen"

In der Sendung erzählt die "Ted Lasso"-Darstellerin von "fünf intensiven Tagen", die sie gemeinsam mit Cruise auf einem Flugzeugträger der US-Navy verbracht habe. "Ich muss sagen, ich habe ein echtes Problem mit jedem, der auf ihn losgeht", erklärt Waddingham. Cruise sei "ohne Zweifel einer der liebenswertesten und inspirierendsten Menschen, die ich je getroffen habe", beschreibt die Schauspielerin ihren Kollegen weiter. "Ist er nicht hinreißend? Ich habe keine Zeit für diejenigen, die irgendetwas über ihn sagen."

Tom Cruise als kontroverse Figur

Cruise ist zwar einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods, aber auch für sein teils seltsames Verhalten abseits der Filmkameras bekannt. 2005 machte er etwa Schlagzeilen, als er auf dem Sofa von Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey (69) auf- und absprang, um seine Liebe zu Katie Holmes (45) zu demonstrieren. Die beiden heirateten 2006, 2012 reichte sie jedoch die Scheidung ein. Zudem wird Cruise unter anderem dafür kritisiert, Mitglied von Scientology zu sein.

Die Dreharbeiten zur Fortsetzung von "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" mit Cruise und Waddingham laufen bereits seit März 2022 - unter anderem in Großbritannien. Der Film soll im Mai 2025 in die Kinos kommen.