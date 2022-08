Der Hass im Netz ist auch nach der Messer-Attacke auf Salman Rushdie ungebrochen. Seine Kollegin J.K. Rowling wurde nun auf Twitter mit dem Tode bedroht: "Mach dir keine Sorgen, du bist die Nächste."

Nach dem Messer-Angriff auf Salman Rushdie (75) wird auch "Harry Potter"-Schöpferin J.K. Rowling (57) massiv bedroht. Via Twitter veröffentlichte die Schriftstellerin zunächst ein Statement, in dem sie die Attacke auf ihren Kollegen verurteilte und ihr Entsetzen zum Ausdruck brachte. Es seien schreckliche Nachrichten, sie fühle sich sehr krank. Einer der Kommentatoren des Posts drohte Rowling aber mit den Worten: "Mach dir keine Sorgen, du bist die Nächste."

Rowling ließ dies nicht auf sich sitzen und postete wenig später eine Bitte an die Twitter-Verantwortlichen: "Gibt es eine Chance auf Hilfe?" Gleichzeitig veröffentlichte sie Bilder des vermeintlichen Autors der Drohung. Anschließend bedankte sie sich bei ihren Fans für die Unterstützung und gab bekannt, dass die Polizei bereits eingeschaltet sei.

Feeling very sick right now. Let him be ok. — J.K. Rowling (@jk_rowling) August 12, 2022

To all sending supportive messages: thank you 💕

Police are involved (were already involved on other threats).

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 13, 2022

J.K. Rowling schon öfter Adressatin von Morddrohungen

Für Rowling ist die Situation keine vollkommen neue. Bereits im Herbst 2021 machte sie bekannt, viele Morddrohungen erhalten zu haben. Sie könne damit ihr "Haus tapezieren", schrieb sie damals. Die "Harry Potter"-Erfinderin äußerte sich zuvor kontrovers zu den Rechten von Transfrauen. Kritiker werfen ihr Transfeindlichkeit vor, welche sie selbst energisch zurückweist.

Ihr Kollege Rushdie wurde am Freitag im US-Bundesstaat New York auf offener Bühne mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Seinem Agent zufolge könnte er ein Auge verlieren, die Nerven in seinem Arm seien durchtrennt und seine Leber sei durchstochen worden. Mittlerweile werde er aber nicht mehr künstlich beatmet und könne wieder erste Worte sprechen.