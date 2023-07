Harry Styles in siebenfacher Ausführung: Am Montag werden weltweit sieben neue Wachsfiguren des erfolgreichen Sängers enthüllt. Unter anderem dürfen sich Fans in Berlin auf einen Doppelgänger des Sängers freuen.

Die Gebete der Fans wurden erhört: Wie das bekannte Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, werden am Montag (17. Juli) weltweit insgesamt sieben neue Wachsfiguren des Sängers Harry Styles (29) enthüllt. Die Doppelgänger des ehemaligen One-Direction-Mitglieds wird es demnach in Berlin, London, New York, Hollywood, Amsterdam, Singapur und Sydney zu bewundern geben.

Glamouröse Outfits für jede Wachsfigur

Die sieben neuen Figuren zeigen Harry Styles in verschiedenen glamourösen Outfits: In der Madame Tussauds Niederlassung in Berlin ist der Sänger von Kopf bis Fuß in Pink gekleidet - angelehnt an seinen ikonischen Gucci-Look beim Coachella Festival 2022. Als modische Inspiration für die weiteren Figuren dienten verschiedene Auftritte im Rahmen seiner "Love On Tour"-Tournee sowie Auftritte auf den roten Teppichen dieser Welt wie etwa bei der Premiere von "My Policeman".

In Amsterdam trägt der wächserne Doppelgänger zum Beispiel einen rosa Zweireiher, in Hollywood ein bronzefarbenes Outfit, in London einen waldgrünen Blazer sowie eine pistazienfarbene Hose, in New York kommt ein weiteres Coachella-Outfit zur Geltung: ein regenbogenfarbener Pailletten-Jumpsuit.

Ausverkaufte Tourneen und Mode-Influencer: Die Verantwortlichen bei Madame Tussauds begründen den siebenfachen Wachsfiguren-Launch damit, dass Harry Styles "derzeit einer der größten Stars der Welt" sei. "Es ist nicht zu leugnen, dass er der Popkultur einen zeitlosen Stempel aufgedrückt hat", heißt es in der Pressemitteilung. "Wir können es kaum erwarten, dass Fans ihn an einem der sieben Veranstaltungsorte weltweit sehen."