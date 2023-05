Zum Muttertag machen viele Promis auf Instagram klar, wie lieb sie ihre Muttis haben. Das sind die herzlichsten Glückwünsch-Posts dieses Jahres.

Es müssen ja nicht immer Blumen sein - ein liebevoller Gruß via Instagram lässt Mama-Herzen sicherlich ebenso höher schlagen. Auch in diesem Jahr haben es sich viele Stars nicht nehmen lassen, ihren Müttern auf diesem Weg ihre Dankbarkeit entgegen zu bringen.

Heidi Klum

Dass sie und ihre Mum die besten Freundinnen sind, zeigte Model und Moderatorin Heidi Klum (49) in einem kurzen Video-Selfie-Post auf ihrem Instagram-Account. In dem Filmchen sieht man wie sie mit stylischer Sonnenbrille und cooler Miene in einer Limousine sitzt. Plötzlich macht sich ein herzliches Lächeln auf ihrem Gesicht breit, dann schwenkt sie die Kamera zur Seite, bis man erkennt, dass sie mit ihrer Mutter unterwegs ist. Neben dem Post kommentierte sie: "Happy Mother's Day".

Boris Becker

Tennislegende Boris Becker (55) bestückte seinen Instagram-Muttertagsgruß mit einem nostalgischen Foto aus den Achtzigerjahren. Auf dem Bild sieht man den jungen Boris auf dem Höhepunkt seiner Sportkarriere, wie er seiner glücklich lachenden Mama zärtlich die Hände auf die Schultern legt. Dazu schrieb er: "Always and forever. Thank you for everything, Mama!"

Andreas Gabalier

Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier (38) kombinierte seine Muttertagsgrüße mit Glückwünschen an seine Freundin Rosi Schipflinger (80), bekannt als die "Singende Wirtin von der Sonnbergstuben", die ihren achtzigsten Geburtstag feiert. In seinem Video-Post sieht man Gabalier fesch gekleidet an einem Flügel sitzen. Nach einer kurzen Ansprache, in der er auch "allen Mamas dieser Welt einen schönen Muttertag" wünscht, beginnt er mit einem Ständchen.

Sarah Connor

Sängerin Sarah Connor (42), selbst vierfache Mutter, postete auf Instagram ein Bühnen-Foto von sich, mit ausdrucksvoll nach oben gerecktem Arm. Daneben schrieb sie: "Heute - genau wie an allen anderen Tagen im Jahr - wünsche ich euch Müttern da draußen Kraft, gute Nerven und viel Geduld! Fühlt euch umarmt und geherzt! Ihr tragt den wichtigsten Teil zu einer gesunden Gesellschaft bei! Ihr zieht die Erwachsenen von morgen groß! Ihr bemüht euch, dass es liebevolle, emphatische, kluge, selbstbewusste Menschen werden! Und das macht ihr so gut ihr könnt, jeden Tag, weil es an den meisten Tagen das allerschönste Gefühl der Welt ist! Kuss von mir zu Euch."

Daniela Katzenberger

TV-Star Daniela Katzenberger (36) erfreute Fans und Mütter mit einem süßen Video-Post, in dem man sie mit ihrer kleinen Tochter Sophia (7) im Arm auf einem Felsen sitzen sieht - mit atemberaubenden Blick über die Küste Mallorcas. Dazu schrieb sie: "Ich wünsche allen Mamas einen wunderschönen Muttertag"

Nino de Angelo

Schlagerstar Nino de Angelo (59) postete zum Muttertag einen mit seiner Musik unterlegten Clip, in dem er sich gut gelaunt und braun gebrannt an sein Publikum wendet. Seine herzlichen Worte: "Hallo Freunde, einen wunderschönen Sonntag und vor allen Dingen, einen wunderschönen Muttertag. Alles Liebe an alle Mütter dieser Welt. Ihr seid das Wichtigste für uns."