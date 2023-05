Heidi Klum feiert Anfang Juni ihren 50. Geburtstag. Jetzt hat sie in einem Interview verraten, warum sie sich kurz vor der großen Zahl innerlich nur halb so alt fühlt.

Für Heidi Klum (49) steht Anfang Juni die Feier ihres 50. Geburtstages bevor. Doch das Bald-Geburtstagskind lässt sich von dieser großen Zahl keineswegs beeindrucken. Bei der Premiere der neuen Staffel "America's Got Talent" hat das berühmte Model dem Online-Magazin "Entertainment Tonight" verraten, wie sie mit dem runden Geburtstag umgeht. "Um ehrlich zu sein, wird diese Zahl meinen Weg oder das, was ich tue, nicht verändern. Für mich ist das nur eine Zahl. Innerlich fühle ich mich nicht wie 50", erklärte Heidi Klum der Reporterin am Rande des roten Teppichs.

Heidi Klum: "Ich fühle mich wie 25"

Innerlich fühle sie sich erst halb so alt: "Ich meine, manchmal schaue ich in den Spiegel und denke: 'Oh ja, ich bin 50.' Aber innerlich fühle ich mich wie 25." Sie sei voller Energie. Der Reporterin erzählte sie in dem Zusammenhang: "Mein Ehemann ist 33 und ich habe mehr Energie als er." Ihr runder Geburtstag würde daher nichts für sie ändern. "Meine Leidenschaften sind immer noch die gleichen. Ich liebe es zu reisen und für meine Familie da zu sein."

Die Partyorganisation liegt in den Händen von Tom Kaulitz

Eine Sache ändert sich an ihrem 50. Geburtstag allerdings schon: Heidi Klum, die für ihre jährliche Party an Halloween bekannt ist, hat die Eventplanung für ihre anstehenden Feierlichkeiten komplett in die Hände von Ehemann Tom Kaulitz (33) gegeben. "Ich habe diese Karte meinem Ehemann zugeschoben", so die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin. "Er kümmert sich für mich darum. Ich freue mich schon sehr. Ich werde mich einfach zurücklehnen und diesen Tag genießen."