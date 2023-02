Erinnerungsfotos und liebevolle Worte: Heidi Klum hat ihrer Mutter in den sozialen Medien einen Geburtstagsgruß gesendet.

Heidi Klum (49) feiert den Geburtstag ihrer Liebsten gerne mit offiziellen Glückwünschen in den sozialen Medien. Auch ihrer Mutter Erna Klum wurde nun diese Ehre zuteil. Auf Instagram gab es von der 49-Jährigen liebevolle Worte und Erinnerungsfotos.

Mit zahlreichen Herz-Emojis versehen schreibt Heidi Klum in dem Beitrag: "Happy Birthday, Mama. Ich liebe dich". Dazu postete das Model zwei Bilder von sich mit ihrer Mutter. Auf einem ist sie noch als Baby auf dem Arm ihrer Mama zu sehen. Auf dem anderen, aktuelleren Schnappschuss, schmiegt sie sich an die Seite ihrer Mutter, während beide in die Kamera lächeln.

Besondere Party steht an

Bei Heidi Klum selbst steht bald ein ganz besonderer Geburtstag an. Am 1. Juni wird sie 50. In einer Ausgabe der "Jennifer Hudson Show" hat die Vierfachmutter mit der 41-jährigen Schauspielerin über ihre Partypläne gesprochen und klargestellt, dass Ehemann Tom Kaulitz (33) dafür zuständig sei. "Ich habe meinem Mann gesagt, dass er sich besser darum kümmert, dass es gut wird", so Klum. Die letzten Jahre habe sie keine große Geburtstagsparty veranstaltet. "Aber ich dachte, 50 ist eine ziemlich große Zahl." Deshalb habe sie ihrem Mann gesagt, "dass ich jetzt gerne eine große Geburtstagsparty hätte", und wandte sich an ihren Gatten: "Hörst du mich, mein Schatz?"