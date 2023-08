Heidi Klum reicht's: Seit Jahren heißt es immer wieder, sie esse nur 900 Kalorien am Tag. Jetzt ploppte das Gerücht wieder auf, nachdem sie ihr Gewicht bei Instagram preisgegeben hat. Doch das stimme gar nicht, wehrt sich das Model.

Heidi Klum (50) wehrt sich gegen aktuelle Berichte, sie würde nur 900 Kalorien pro Tag zu sich nehmen. "Ich zähle keine Kalorien", betont sie auf ihrem Instagramkanal und schließt gleich noch eine Medienkritik an.

Noch nie im Leben Kalorien gezählt

Weltweit veröffentlichten Medien in den vergangenen Tagen das vermeintliche Figur-Geheimnis des Models. Die vierfache Mutter treibe demnach viel Sport und esse sehr diszipliniert nur 900 Kalorien täglich. Das wäre nur ungefähr die Hälfte des Bedarfs einer Frau in ihrem Alter. Alles Unsinn, betont Heidi Klum nun in einer Story auf ihrer Instagramseite und teilt einige der Berichte, die ihr von Freunden zugeschickt worden seien. "Erstens möchte ich sagen, dass ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben meine Kalorien gezählt habe", stellt die 50-Jährige klar.

Sie habe lediglich ihr Gewicht mitgeteilt, weil ein Follower danach gefragt habe. "Menschen fügen einfach Dinge zusammen und schreiben einen Haufen Mist. Und es ist wirklich traurig, weil es keinen wirklichen Journalismus mehr gibt. Die Leute denken sich einfach Geschichten aus, einer schreibt es und jeder springt darauf an", kritisiert die "GNTM"-Moderatorin. "Es ist wirklich traurig, weil Leute das lesen und es möglicherweise nachmachen und das ist nicht gut für sie."

Sie hat Normalgewicht

Auslöser für die Berichte war eine Instagram-Story am Sonntag (20. August), in der Heidi Klum auf die Waage stieg. Dazu witzelte sie: "Die ist bestimmt total verstaubt. Geht bestimmt auch gar nicht mehr." Die Waage zeigte dann 138 Pfund an, umgerechnet 62,6 Kilo. Bei einer Größe von 1,76 Meter hat das Model damit einen Body-Maß-Index von 20,2, was im Normalbereich liegt.

Dass sie nur 900 Kalorien esse, wurde bereits vor vielen Jahren erstmals berichtet. Damit folge sie dem Ernährungsplan ihres einstigen Personaltrainers David Kirsch (62), hieß es. Dieses Gerücht hält sich bis heute offensichtlich hartnäckig.