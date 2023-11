Mit einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum und einem süßen Familienschnappschuss kündigen Heidi Klum und ihre Familie ihre Vorfreude auf die festliche Weihnachtszeit an.

Noch vor dem offiziellen Start der Weihnachtszeit sind Heidi Klum (50) und ihre Familie bereit für die besinnliche Jahreszeit. Auf Instagram postete die vierfache Mama ein Foto, auf dem ein festlich dekorierter Weihnachtsbaum im Hintergrund zu sehen ist. Im Vordergrund sitzt Klum eng an ihre beiden Töchter Leni (19) und Lou (14) gekuschelt auf einem Sofa, daneben sind ihre Söhne Henry (18) und Johan (17) zu sehen, zwischen denen freudestrahlend Stiefpapa Tom Kaulitz (34) sitzt.

Mit "Liebe" bereit für die Weihnachtszeit

Während Heidis Ehemann strahlend in die Kamera blickt, sieht der Rest der Familie auf dem Foto ziemlich müde aus. Betitelt ist das Foto mit "Love" (auf Deutsch: Liebe). Ein weiteres aktuelles Video auf Instagram zeigt Tom Kaulitz auf einer kleinen Trittleiter stehend, wie er ganz oben auf dem Weihnachtsbaum einen großen goldenen Stern platziert. Dazu läuft der Song "All I Want for Christmas Is You" von Mariah Carrey (54).

Bei ihr war Heidi Klum bereits vor einer Woche im Weihnachtskonzert, wie ein etwas älterer Post zeigt. "Eine magische Nacht mit der einzigen Weihnachtskönigin Mariah Carey", schrieb Heidi Klum zu den Fotos und Videos vom Konzert. "Alle waren auf den Beinen, sangen und waren voller Freude. Danke für diese schönen Erinnerungen."