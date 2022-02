"GNTM"-Moderatorin Heidi Klum und Musiker Tom Kaulitz feiern ihre Liebe mit roten Luftballons und Rosenblättern. Fotos davon zeigen sie auf Instagram.

Heidi Klum (48) und Ehemann Tom Kaulitz (32) "zelebrieren" ihre Liebe und zeigen das auch öffentlich mit einer süßen Foto-Show auf Instagram. Die Modelmama und der Tokio-Hotel-Gitarrist feiern mit roten Herzchen-Luftballons und verstreuten Rosenblättern in einem Haus am Strand. Was sie anhat, ist auf den Fotos nicht zu erkennen, er trägt nur ein weißes Handtuch.

Sie warteten nicht lange

Klum und Kaulitz machten ihre Beziehung bereits im Mai 2018 öffentlich, nachdem sie sich im Februar auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt hatte. An Weihnachten desselben Jahres verlobten sie sich. Im August folgte die große Hochzeitsfeier auf einer Yacht vor Capri, Italien.

2018 hat Klum in der "Ellen DeGeneres Show" verraten, was ihre Beziehung mit ihrem heutigen Ehemann so besonders macht. "Vielleicht war es immer diese eine Sache, die gefehlt hat - ich habe einen Deutschen gebraucht", witzelte das Model. Mit Kaulitz teile sie nicht nur "die gleichen Wurzeln" und "die gleiche Erziehung", sondern auch dieselbe Sprache. "Vielleicht ist er der erste Mann, der wirklich versteht, wovon ich überhaupt rede."