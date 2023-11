Heino hat sich in aller Stille von seiner verstorbenen Ehefrau verabschiedet. Nun gab sein Management bekannt, dass es noch "einen großen Gottesdienst für Hannelore" geben werde.

Nach dem Tod von Hannelore Kramm (1942-2023), der Ehefrau von Sänger Heino (84), ist im nächsten Jahr ein "großer Gottesdienst für Hannelore" geplant, "an dem alle ihre Freunde teilnehmen können". Das erklärte Heinos Manager Helmut Werner (39) der "Bild"-Zeitung. Er sagte auch: "Die unglaublich vielen Beileidsbekundungen spenden Heino Trost und berühren ihn sehr."

Hannelore Kramm starb vergangene Woche und soll laut "Bild"-Zeitung angeblich auf einem Friedhof in Kitzbühel beigesetzt worden sein.

Heino "in großer Trauer"

Auf der Website von Heino heißt es zum Tod seiner Ehefrau: "Voller Schmerz müssen wir Euch mitteilen, dass Heinos geliebte Frau Hannelore zuhause in Kitzbühel für immer friedlich eingeschlafen ist." Heino sei "in großer Trauer und vermisst seine Hannelore jeden Augenblick". Seine Fans wolle der Musiker aber wissen lassen, "dass ihn die vielen herzlichen Nachrichten erreichen und ihn Eure lieben Zeilen, die ihr ihm schickt, sehr berühren".

Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung am 15. November berichtet, dass Kramm, die seit 1979 mit Heino verheiratet war, bereits am 8. November im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Im Beitrag auf der Homepage des Sängers heißt es weiter: "Hannelore wird immer ein Teil von Heino bleiben und wir sind uns ganz sicher: Sie passt jetzt weiterhin gut auf ihren Heino auf!"

"Das war der schlimmste Tag in seinem Leben"

Heinos Manager Helmut Werner hatte auch dem "Spiegel" die traurige Nachricht über den Tod von Heinos Ehefrau bestätigt. "Heino ist am Boden zerstört und in tiefer Trauer", erklärte sein Manager demnach. "Das war der schlimmste Tag in seinem Leben." Vorangegangene Presseberichte habe man zunächst nicht kommentiert, damit Heino sich in Ruhe von seiner Hannelore verabschieden konnte.

Heino und Hannelore Kramm lernten sich 1972 bei der Miss-Austria-Wahl in Kitzbühel kennen, 1979 folgte die Hochzeit. Es war Heinos dritte Ehe. Hannelore begleitete ihn zu vielen Terminen und Auftritten.