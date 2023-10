Volksbarde Heino wird ab Mitte November in zahlreichen Kirchen Konzerte geben. Dann startet seine große Tournee unter dem Namen "Die Himmel rühmen". Im Gepäck hat der Sänger eine berühmte Kollegin...

Der Schlagersänger Heino (84) ist ab dem Herbst erneut an ganz besonderen Orten live zu erleben. Nach der ausverkauften Tour im vergangenen Jahr startet der Volksbarde ab dem 17. November seine neue Kirchentournee mit 23 Konzerten. Drei Monate lang führen ihn seine Konzerte durch insgesamt vier Länder. Los geht es in der Pfarrkirche St. Marien in Rheydt. Nach Stationen unter anderem in Dresden, Leipzig, Hannover sowie Auslandsstationen in Österreich, Belgien und Italien endet die Tournee schlussendlich am 21. Januar in der Lutherkirche zu Görlitz.

Im Gepäck hat Heino die laut Mitteilung "schönsten sakralen Lieder", die er selbst ausgesucht und in ein "festliches musikalisches Gewand gekleidet" habe. Die Tour firmiert unter dem Namen "Die Himmel rühmen" nach dem gleichnamigen Lied von Ludwig van Beethoven (1770-1827). Außerdem wird Heinos Bariton-Stimme bei Interpretationen weltbekannter Songs wie "Ave Verum Corpus" von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), "Ave Maria" von Franz Schubert (1797-1828) oder "Guten Abend, gut' Nacht" von Johannes Brahms (1833-1897) erklingen.

Heino wird von Anita Hegerland begleitet

Unterstützt wird Heino durch Organist Franz Lambert auf dessen Wersi-Orgel, der mit seinem "Traumorchester" für den passenden Klangteppich für Heinos Stimme sorgen soll. Zudem wird Heino von der norwegischen Sängerin Anita Hegerland (62) begleitet, die einst durch den Schlagerklassiker "Schön ist es auf der Welt zu sein" gemeinsam mit Roy Black (1943-1991) bereits als zehnjähriges Kind riesige Erfolge feierte. Auch an der Seite ihres Ex-Lebensgefährten, Weltstar Mike Oldfield (70), mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat, stand Hegerland später bei Live-Auftritten auf der Bühne.

Der Ticketverkauf hat bei allen bekannten Vorverkaufsstellen bereits begonnen. Der als Heinz Georg Kramm in Düsseldorf geborene Sänger Heino gilt als einer der erfolgreichsten Musiker des Landes. Laut eigenen Angaben verkaufte er allein bis zum Jahr 2013 bereits mehr als 50 Millionen Tonträger. Seinen Durchbruch, meist als Interpret von bekannten Volksliedern, feierte er bereits Mitte der 60er-Jahre. Die bekanntesten Hits von Heino sind unter anderem "Blau blüht der Enzian" oder "Schwarzbraun ist die Haselnuss".