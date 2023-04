Helene Fischers mit Spannung erwartete "Rausch Live"-Tour erhält einen Zusatztermin. Ende August wird die Schlagerkönigin für ein weiteres Konzert in Köln auf der Bühne stehen.

Diese Nachricht wird Fans von Helene Fischer (38) mit Sicherheit erfreuen. Wie die Kölner Lanxess Arena unter anderem auf Instagram bekannt gegeben hat, wird die Schlagerkönigin für ein Zusatzkonzert in die Domstadt kommen. "Sechs Termine waren nicht genug - Helene Fischer gibt eine Zusatzshow bekannt!", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Lanxess Arena.

Kölner Zusatzkonzert findet am 29. August statt

Nachdem sich Fischer bei den Proben für ihre "Rausch Live"-Tour eine Rippenfraktur zugezogen hatte, musste der für den 21. März geplante Tour-Auftakt in Bremen verschoben werden. Auch die Konzerte in Köln waren betroffen. Sie werden vom 25. August bis 2. September nachgeholt.

Das nun angekündigte Zusatzkonzert in Köln fällt in diesen Zeitraum. Am 29. August wird Fischer demnach für eine zusätzliche Show auf der Bühne der Lanxess Arena stehen - und damit im August und September ganze sieben Male in Köln gastieren. Der Vorverkauf zur Zusatz-Show beginnt am 5. April um 10 Uhr. Die "Rausch Live"-Tour startet am 11. April in Hamburg.