Schauspieler Henry Cavill zeigt sich auf der Premiere von "Enola Holmes 2" zum ersten Mal mit seiner Freundin Natalie Viscuso auf dem roten Teppich. Die beiden haben ihre Beziehung vor über einem Jahr öffentlich gemacht.

Auf der Premiere der Netflix-Fortsetzung "Enola Holmes 2" überrascht Hauptdarsteller Henry Cavill (39) mit einer besonderen Begleitung auf dem roten Teppich. Der Schauspieler zeigte sich am Donnerstagabend in New York zum ersten Mal mit seiner Partnerin, der Filmproduzentin Natalie Viscuso, im Blitzlichtgewitter der Öffentlichkeit.

Strahlend posierte das Paar vor den Fotografen. Cavill kam in einem grauen Nadelstreifenanzug mit roter Krawatte zur Premiere. Viscusco setzte bei ihrem ersten Auftritt auf dem roten Teppich auf eine cremefarbene, schulterfreie Robe. Dazu kombinierte sie einen schwarzen, dünnen Taillengürtel sowie schwarze Pumps. Ihren glamourösen Look rundete sie mit einem edlen Make-up bestehend aus braunem Lidschatten und rotem Lippenstift ab.

Beziehung seit über einem Jahr bekannt

Henry Cavill und Natalie Viscuso gaben ihre Beziehung im April 2021 bekannt. Der "The Witcher"-Star veröffentlichte damals auf seinem Instagram-Account ein Foto, auf dem er mit seiner Freundin beim Schachspielen zu sehen ist. "Das bin ich, wie ich ruhig und selbstbewusst dreinschaue, kurz bevor mich meine schöne und brillante liebe Natalie beim Schachspiel vernichtet", kommentierte Cavill den Schnappschuss.

Die Filmpremiere in New York besuchte auch Enola-Holmes-Darstellerin Millie Bobby Brown (18). Der "Stranger Things"-Star begeisterte in einem rosa Kleid neben Freund Jake Bongiovi (20) auf dem roten Teppich. Der zweite Film rund um die kleine Schwester von Meisterdetektiv Sherlock Holmes erscheint am 4. November auf Netflix.