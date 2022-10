Baby-Glück für Hilary Swank (48): Die Schauspielerin verrät im US-Fernsehen, dass sie Mutter wird. Die 48-Jährige und ihr Ehemann, der Unternehmer Philip Schneider, erwarten sogar Zwillinge.

.@HilarySwank is going to be a mom of TWO!



Congratulations! ❤️ https://t.co/kWY5S6eOU4 pic.twitter.com/kzuG8NkpdF