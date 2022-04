Von dieser Location können viele Bräute wohl nur träumen: Naomi Biden (28), die älteste Enkelin von US-Präsident Joe Biden (79), wird ihrem Verlobten und langjährigen Freund Peter Neal im Weißen Haus das Jawort geben. Das hat die Jura-Studentin voller Stolz auf Twitter verkündet.

Die beiden seien Naomis Großeltern demnach für diese Möglichkeit "unendlich dankbar". "Wir können es kaum erwarten, unsere gegenseitige Verpflichtung und das, was vor uns liegt, offiziell zu machen", schreibt sie.

Peter and I are endlessly grateful to my Nana and Pop for the opportunity to celebrate our wedding at the White House. We can’t wait to make our commitment to one another official and for what lies ahead.