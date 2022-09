Nach acht Jahren Ehe ist George Clooney immer noch von seiner "magischen" Frau Amal überwältigt. Auch über Kollegin Julia Roberts schwärmte der Star in einem Interview.

Acht Jahre verheiratet - und immer noch frisch verliebt? George Clooney (61) schwärmt kurz vor dem Hochzeitstag mit Amal Ramzi Alamuddin Clooney (44) von seiner Frau. "Alles an meiner Frau ist irgendwie magisch", sagte er "Entertainment Tonight". "Und ich glaube, dass jeder das erkennt, wenn er sie sieht und hört, wofür sie steht". "Es gibt einfach keinen Nachteil an ihr", ergänzte er am Rande des Events HISTORYTalks. Der Schauspieler und die Menschenrechtsanwältin zeigten sich bei der Veranstaltung in Washington, D.C verliebt auf dem roten Teppich.

Am 27. September 2014 hatte das Paar in Venedig geheiratet. George Clooney galt davor als ewiger Junggeselle, obwohl er bereits von 1989 bis 1993 verheiratet war, mit der Schauspielerin Talia Balsam (63). "Acht Jahre! Und sie sagten, es würde nicht halten", staunte Clooney jetzt über die Langlebigkeit seiner Ehe mit Amal.

Im Juni 2017 kamen die Zwillinge Ella und Alexander zur Welt. "Entertainment Tonight" fragte George Clooney, welche Werte er und seine Frau ihren Kindern mitgeben wollen. "Das gleiche, was ich glaube, das jeder seinen Kids beibringen will", antwortete er. Und das wäre? "Anderen Menschen Aufmerksamkeit zu schenken." Schon in seiner Familie galt das Motto: "Fordere die Mächtigen heraus, verteidige die weniger Mächtigen".

"Ich liebe ihre ganze Familie": George Clooney über Julia Roberts

Nicht nur über seine Frau hatte Clooney bei dem Event viel Gutes zu sagen. Auch seine alte Freundin Julia Roberts (54) lobte er in höchsten Tönen. "Sie ist eine wirklich gute Freundin", sagte er über die Kollegin. "Sie und ihre ganze Familie sind Freunde. Ich liebe ihre ganze Familie." Ihr neuer gemeinsamer Film "Ticket ins Paradies" ist kürzlich in die Kinos gekommen.