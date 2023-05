Der Schauspieler Lars Steinhöfel ist in einem Berliner Krankenhaus untersucht worden. Dort hatte er sich mit "starkem Schwindel und hohem Blutdruck" in der Notaufnahme gemeldet.

Lars Steinhöfel (37) wollte das Pfingstwochenende eigentlich mit seiner Familie verbringen, stattdessen musste er ins Krankenhaus. Das teilt der Schauspieler, unter anderem bekannt aus der RTL-Daily "Unter uns", mit. "Ich bin in Berlin im Krankenhaus", erzählte Steinhöfel in einer Instagram-Story, die auch auf der Homepage des Senders zu sehen ist.

"Da fing dann starker Schwindel an und hoher Blutdruck"

Er habe über Pfingsten eigentlich seine Familie besuchen wollen, "aber da fing dann starker Schwindel an und hoher Blutdruck". Der 37-Jährige habe sich in die Notaufnahme begeben, wo entschieden worden sei, dass er für Untersuchungen zunächst vor Ort bleiben solle. Zwar sei der Schwindel noch da, "aber mir geht's schon besser als noch am Freitag", gibt er in dem Clip selbst Entwarnung.

Auf der Zugfahrt am vergangenen Freitag sei ihm erstmals schwindelig geworden und es wurde "immer schlimmer und schlimmer", erzählt Steinhöfel zudem der "Bild". "Der Schwindel hört nicht auf. Mich zieht es immer auf eine Seite", erklärt er der Tageszeitung weiter. Derzeit sei laut des Berichts noch nicht bekannt, was der Schauspieler habe. Eine Diagnose erwarte er demnach angeblich für den Mittwoch.

Im April hatten der "Unter uns"-Star und sein Partner Dominik Schmitt sich überraschend getrennt - nach rund fünfeinhalb Jahren. Steinhöfels Management erklärte laut RTL, die Trennung sei von Dominik ausgegangen, er habe die Verlobung der beiden aufgelöst. Gemeinsam hatten sie 2021 die TV-Show "Das Sommerhaus der Stars" gewonnen. Im selben Jahr hatten die beiden sich dann auch verlobt.