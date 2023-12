Die Headliner-Riege beim Hurricane- und Southside-Festival 2024 scheint komplett: Neben den schon bekannten Acts Ed Sheeran, K.I.Z., Bring Me The Horizon und Avril Lavigne gesellt sich nun auch die Hip-Hop-Combo Deichkind hinzu.

Vom 21. bis zum 23. Juni 2024 verwandeln sich einmal mehr das niedersächsische Scheeßel und das baden-württembergische Neuhausen ob Eck zu Mekkas der Festivalszene: Auch im nächsten Jahr wird das Hurricane- und das Southside-Festival zusammen rund 150.000 Musikfans anlocken. Wie die Veranstalter am Dienstag, dem 12. Dezember 2023, bekannt gaben, gesellt sich dann auch die Hip-Hop- und Electropunk-Band Deichkind in die illustre Runde der bestätigten Headliner.

Die weitere Riege der Mainacts wurde bereits im September 2023 bekannt gegeben: Neben den Hamburgern bestehend aus Philipp Grütering (49), Henning Besser (44) und Sebastian "Porky" Dürre (46) werden dann auch der Popstar Ed Sheeran (32), die Berliner Rapper von K.I.Z., die britische Metalcore-Band Bring Me The Horizon und Rocksängerin Avril Lavigne (39) die Bühne als Hauptacts betreten.

Auch Sido und Feine Sahne Fischfilet kommen

Neben Deichkind gaben die Veranstalter auch noch zahlreiche weitere Namen bekannt, die den Besuchern einheizen werden. Darunter illustre Namen wie Feine Sahne Fischfilet, Tom Odell (33), Danko Jones, The Subways, Fatoni (39), Me First & The Gimme Gimmes, The Hives, Marsimoto (41), The Kooks oder Sum 41. Schon im Oktober gaben die Macher bekannt, dass auch Kontra K. (36), The Offspring, The National, Sido (43) und Giant Rooks ihre Zusage für einen Auftritt im kommenden Jahr gegeben haben.

Im vergangenen Jahr wurden unter anderem Die Ärzte, Kraftklub, Muse und Billy Talent als Headliner verpflichtet. Tickets für die beiden Zwillingsfestivals gibt es noch auf den jeweiligen Homepages; momentan für 259 Euro für das komplette Wochenende. Frühbucher profitieren jedoch von einem gesenkten Preis: Auf der Southside-Webseite wurde bereits angekündigt, dass der Festivalpass ab dem 22. Dezember bereits 279 Euro kosten wird.