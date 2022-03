Iggy Pop hat aufgrund des Kriegs in der Ukraine seine Teilnahme am Park Live Festival in Moskau abgesagt. Im Gedanken seien er und seine Bandmitglieder "bei den Ukrainern".

Als Konsequenz des russischen Angriffs auf die Ukraine fällt ein Konzert von Punk-Ikone Iggy Pop (74) beim Park Live Festival in Moskau aus. "Der Festivalauftritt von Iggy Pop in Moskau am 10. Juli 2022 ist abgesagt", heißt es am Dienstag (1. März) in einer Erklärung auf seinem offiziellen Twitter-Account.

The festival appearance of Iggy Pop in Moscow on the 10th of July 2022 is canceled. In light of current events, this is necessary. Our thoughts are with the Ukrainians and all the brave people who oppose this violence and seek peace. #StandingWithUkraine — Iggy Pop (@IggyPop) March 1, 2022

Die aktuelle Lage ließe keine andere Entscheidung zu, heißt es weiter. "Unsere Gedanken sind bei den Ukrainern und all den mutigen Menschen, die sich dieser Gewalt entgegenstellen und Frieden suchen", erklärt der Musiker.

Nicht die erste Absage

Auf dem Event, das vom 17. Juni bis zum 16. Juli in der russischen Hauptstadt stattfindet, treten laut der Webseite des Festivals bekannte Bands auf - darunter Five Finger Death Punch, Slipknot, Limp Bizkit und Gorillaz.

Die US-Band The Killers hatte zuvor bereits angekündigt, nicht mehr am Festival teilnehmen zu wollen. Ein Sprecher der Musiker bestätigte dem "People"-Magazin, dass die Gruppe als Reaktion auf die Invasion ihren Auftritt absagt. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass noch weitere Bands diesen Schritt gehen werden.

Green Day zieht die Reißleine

Die Band Green Day will ebenfalls nicht mehr in Russland spielen. Die Band kündigte bereits am Sonntag (27. Februar) an, dass sie ihr Konzert am 29. Mai im Moskauer Spartak-Stadion nicht spielen werden.

"Wir sind uns bewusst, dass es in diesem Moment nicht um Stadion-Rockshows geht, es geht um viel mehr als das. Aber wir wissen auch, dass Rock'n'Roll für immer ist und wir sind zuversichtlich, dass es für uns eine Zeit und einen Ort geben wird, an den wir in der Zukunft zurückkehren können", schrieb die Band in einer Instagram-Story, wie unter anderem "The Rolling Stone" berichtete. Das Konzert wurde bereits aus dem Tourneeplan auf ihrer Webseite gestrichen.