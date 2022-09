Nick Cannon schwebt im Babyglück: Der US-Comedian ist zum neunten Mal Vater geworden. Auch den Namen seiner kleinen Tochter hat er bereits verraten.

Bei Nick Cannon (41) geht es Schlag auf Schlag: Der US-Comedian ist schon wieder Vater geworden. Sein nunmehr neuntes Kind erblickte am vergangenen Mittwoch (14. September) das Licht der Welt. Das gab der 41-Jährige auf Instagram bekannt. Auch den Namen seiner Tochter verriet er bereits: Onyx Ice Cole Cannon. "Gott hat mir und Lanisha Cole das Privileg gegeben, einen Engel hier auf Erden aufzunehmen", schrieb Cannon zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das ihn mit Onyx und deren Mutter, Model Lanisha Cole (40), im Krankenhaus zeigt.

"Ich gelobe, dieses Kind zu beschützen, zu versorgen, zu führen und zu lieben, so gut ich kann", erklärte er weiter. "Wir alle lernen so viel von diesen Engeln, die wir Kinder nennen. Ich lerne, dass nicht die begrenzte Zeit, die wir auf diesem Planeten haben, das Problem ist, sondern die begrenzte Menge der Liebe." Cannon "verspreche, dieses kleine Mädchen von ganzem Herzen zu lieben, egal, was irgendjemand sagt...".

Für Cole ist es das erste Kind. In ihrer Instagram-Story schrieb die 40-Jährige: "Heute war so ein besonderer Tag für uns. Ich kann euch nicht sagen, wie gesegnet ich mich fühle, Onyx Ice Cole Cannon in dieser Welt willkommen zu heißen. Die Freude, die ich als Mutter empfinde, hat mein Herz für immer auf eine ganz neue Art und Weise geöffnet. Sie ist von so viel Liebe umgeben und ich bin schon ganz besessen von ihr!"

Nick Cannon ist Ende Juni zum achten Mal Vater geworden

Erst Ende Juni ist Nick Cannon zum achten Mal Vater geworden: Sein Sohn trägt den klangvollen Namen Legendary Love. Das gab die Mutter, Model Bre Tiesi, einen Monat nach der Geburt auf Instagram bekannt. Im August verkündete Nick Cannon ebenfalls auf Instagram, dass er sein nächstes Baby mit Model Brittany Bell (34) erwartet. Die beiden haben bereits zwei gemeinsame Kinder, Tochter Powerful Queen (1) und Sohn Golden (5).

Mit Popstar Mariah Carey (53) hat Nick Cannon die Zwillinge Moroccan und Monroe (11). Im Juni 2021 schenkte ihm DJ Abby De La Rosa zudem die Zwillinge Zion und Zillion (1). De La Rosa ist aktuell wieder schwanger, bislang verriet sie jedoch nicht, wer der Vater ist. Cannons siebtes Kind von Alyssa Scott, Sohn Zen, starb im vergangenen Dezember im Alter von nur fünf Monaten an einem Gehirntumor.