US-Popstar Pink befindet sich derzeit auf Europatour. Vor ihrem Konzert in Wien ist die Sängerin allerdings beklaut worden, wie sie auf Instagram erklärte.

US-Sängerin Pink (43) ist derzeit auf Tournee durch Europa und macht in zahlreichen Städten des Kontinents Halt. Vor ihren Konzerten am 1. und 2. Juli in Wien genießt die 43-Jährige noch ein wenig ihre Auszeit in der österreichischen Hauptstadt. Mit im Schlepptau: Ehemann Carey Hart (47), Sohn Jameson (6) und Tochter Willow (12). Wien sei "wunderschön", schreibt die Sängerin auf Instagram. Allerdings habe sie auch eine weniger schöne Erfahrung gemacht.

Pink erkundet Wien mit Familie im Schlepptau

Wie Pink weiter schreibt, seien die Mountainbikes ihres Ehemanns und ihrer zwölfjährigen Tochter im Wiener Prater gestohlen worden. Es handle sich um grüne Fahrräder der Marke Giant. Den vermeintlichen Dieben wünscht die Sängerin nichts Gutes: "Ich hoffe, wer auch immer sie geklaut hat, baut einen Unfall und schlägt sich das Knie auf."

Dazu postete die Sängerin einen Schnappschuss, der sie auf einem Fahrrad in den Straßen Wiens zeigt. Aus einem Fahrradanhänger lächelt der sechsjährige Sohn Jameson in die Kamera. Pink ist mit kurzen Denim-Shorts, schwarzem T-Shirt, Cap und Sonnenbrille im Inkognito-Look in der österreichischen Hauptstadt unterwegs. Einziges Erkennungsmerkmal: ihr großes Drachen-Tattoo auf dem Oberschenkel.

Pink ist noch für rund zwei Wochen in Europa. Am 5. und 6. Juli tritt die Sängerin in München auf, am 8. und 9. Juli in Köln, und am 12. und 13. Juli in Hannover. Zum Tour-Abschluss tritt sie am 16. Juli noch in Warschau auf, anschließend geht es nach Nordamerika.