Schauspielerin Claudelle Deckert zieht mit ihrem Ehemann Peter Olsson nach Amsterdam. "In dieser Stadt werde ich mich sehr gut zurechtfinden", glaubt sie. Beide haben sich "schrecklich in die Stadt verliebt".

Die gebürtige Düsseldorferin Claudelle Deckert (49) lebt künftig mit ihrem Mann, dem PR-Manager Peter Olsson (61), auch im niederländischen Amsterdam. Vor ein paar Wochen fiel der Entschluss: "Hier wollen wir leben", sagt die Schauspielerin im Doppelinterview mit dem Magazin "Bunte". Wohnsitze in Düsseldorf und auf Mallorca haben sie bereits.

Sie pendeln zwischen Düsseldorf und Amsterdam

Warum Amsterdam? Deckert verbindet damit Kindheitserinnerungen. "Meine Eltern hatten früher ein kleines Knusper-Ferienhäuschen im Norden von Holland und wir sind immer dorthin gefahren. Wir haben die Holländer als offen und cool erlebt", sagt sie. Und Olsson ergänzt: "Ich habe in den 80er Jahren schon einmal hier gelebt und die Stadt total geliebt." Er schwärmt vom "Wasser, das durch die Stadt fließt" und von der Kultur und dem "Spirit im Umgang mit allen Nationalitäten".

Von ebendiesem Spirit in ihrer neuen Wahlheimat schwärmt die Schauspielerin ebenfalls im Abschieds-Interview mit RTL: "Ich freue mich wahnsinnig, es ist eine neue Zeit. In dieser Stadt werde ich mich sehr gut zurechtfinden, weil sie eine unglaublich positive Energie und einen guten Spirit hat."

Beide haben sich "schrecklich in die Stadt verliebt", sagt er dem Magazin. Bei einer Internet-Recherche haben sie ihr neues Zuhause, eine "Wohnung direkt an der Gracht", entdeckt. Das Haus stammt aus dem 17. Jahrhundert, hat einen Garten und ein Gästehaus. "Wir pendeln jetzt also zwischen Düsseldorf und Amsterdam", fasst er zusammen.

Neues Standbein als Lifestyle-Expertin

Claudelle Deckert ist inzwischen auch Wellness-Unternehmerin und Lifestyle-Coach für ein gesundes Leben. "Ich bringe Balance und Wohlbefinden in das Leben anderer Menschen", sagt sie und verweist auf Kochkurse und Seminare. Außerdem will sie "besondere, schöne Produkte für Tiere" verkaufen. Und Peter Olsson? "Ich helfe Claudelle dabei, ihre Träume zu verwirklichen. Es passt. In jeder Beziehung", sagt er. Und sie: "Er bringt meine PS auf die Straße."

Der "Umzug nach Amsterdam" verdeutlicht ein "Geheimnis ihrer Liebe", finden die beiden. "Wir sind beide gleich verrückt [...] Alles ganz spontan und sofort umgesetzt. Unsere Seelen schwingen im Gleichtakt", sagt Olsson.

Ineinander verliebt haben sich die beiden übrigens "schriftlich", "mitten in der Pandemie, im heftigsten Lockdown", erzählt er dann noch. "Wir haben geschrieben, telefoniert und nach drei Wochen habe ich meinen Freunden gesagt: 'Das ist die Frau, die ich heiraten werde.'" Das haben die beiden dann auch im Sommer 2021 am Tegernsee gemacht. Gemeinsame Kinder sind nicht mehr in Planung. "Als wir zusammenkamen, hätte ich mir das sehr gut vorstellen können. Heute sind unsere Tiere unsere Babys. Wir haben Katzen, Hunde, Vögel - und wollen noch Ziegen, ein Schwein und einen Esel. Wir sind beiden total tierverrückt."

Abschied vom "Unter uns"-Set

Nach 22 Jahren als Star der TV-Daily "Unter uns" ( RTL) gab die Schauspielerin im Juli 2022 bekannt, dass sie eine Drehpause einlege, um mehr Zeit mit ihrem Ehemann verbringen und den "Kopf frei" bekommen zu können. Im Oktober 2022 kehrte sie ans Serien-Set zurück. Vor wenigen Tagen gab sie dann aber das endgültige Aus bekannt. "Ich höre tatsächlich auf, komplett", sagt sie Anfang März im Interview mit dem Sender.

Die letzte Szene mit Eva Wagner (Deckert) wird am heutigen Freitag (10. März) ab 17:30 Uhr im TV ausgestrahlt. Ihren Fans gibt sie mit auf den Weg: "Seid nicht traurig. Eva ist jetzt erst einmal weg, aber Claudelle bleibt euch erhalten."