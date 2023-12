Shakira ist nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihren unverwechselbaren Hüftschwung bekannt. Ihr zu Ehren gibt es nun in ihrer kolumbianischen Geburtsstadt eine riesige Bronze-Statue.

Shakira (46) selbst ist nur knapp 1,60 Meter groß, ein viermal so großes Abbild von ihr steht nun in ihrer kolumbianischen Geburtsstadt Barranquilla. Dort ist am Dienstag eine 6,5 Meter hohe Bronzeskulptur zu ihren Ehren enthüllt worden. Auf Instagram bedankte sich die Sängerin mit überschwänglichen Worten für die Geste: "Es macht mich glücklich, das mit meinen Eltern und besonders mit meiner Mutter an ihrem Geburtstag zu teilen."

Skulptur mit Hüftschwung

Die Statue, die Shakiras ikonischen Hüftschwung nachahmt, wurde im Beisein ihrer Eltern und ihres Bruders in der karibischen Hafenstadt enthüllt. "Ein Herz, das komponiert, Hüften, die nicht lügen, ein Talent wie kein anderes, eine Stimme, die die Massen bewegt und Füße, die für das Wohl der Kinder und der Menschheit marschieren", heißt es in der Widmung, die als Tafel an der Statue angebracht ist. "Das ist zu viel für mein Herzchen", kommentierte die Musikerin bei Instagram.

"Hommage an die Frauen Kolumbiens"

Entworfen und umgesetzt hat die Skulptur aus Bronze und Aluminium der Bildhauer Yino Márquez zusammen mit Kunst-Studenten. Auf ihren Social-Media-Kanälen schrieb Shakira, die Statue zeige das künstlerische Talent der Menschen in ihrer Heimat. Sie sehe darin eine "Hommage an die Frauen Kolumbiens".

Die Sängerin wurde 1977 als Shakira Isabel Mebarak Ripoll in Barranquilla geboren. 2002 feierte sie mit ihrem ersten englischsprachigen Album internationale Erfolge. Ihr Song "Hips don't lie" aus dem Jahr 2005 ist ihr bislang kommerziell erfolgreichstes Lied.