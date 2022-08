Ist Olivia Rodrigo wieder Single? Medienberichten zufolge sollen sich die US-Sängerin und DJ Zack Bia getrennt haben. Die beiden waren nur ein halbes Jahr ein Paar.

Zwischen Olivia Rodrigo (19) und ihrem Freund Zack Bia (26) soll alles aus und vorbei sein. Das bestätigte eine Quelle dem Magazin "Life & Style". Die Sängerin und der DJ hätten sich demnach zwar zwischendurch getroffen, aber schon seit einer Weile keine Zeit mehr miteinander verbracht. "Ihre Beziehung ist irgendwie im Sande verlaufen", sagte der Insider. Es habe keine Probleme gegeben. Der Grund für die Trennung seien unterschiedliche Arbeitszeiten und Freundeskreise gewesen.

Die "good 4 u"-Interpretin und der Influencer haben bereits im Februar dieses Jahres Gerüchte einer Romanze aufkommen lassen. Sie wurden zusammen auf einer Super-Bowl-Party gesehen. Zwei Monate später wurden sie in New York in trauter Zweisamkeit miteinander fotografiert. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung nie.

Ihr Liebesleben ist von öffentlichem Interesse

Auch die Beziehung zwischen Rodrigo und ihrem Co-Star Joshua Bassett (21) wurde nie bestätigt. Die beiden lernten sich 2019 am Set von "High School Musical: Das Musical: Die Serie" kennen. Angeblich trennten sie sich ein Jahr später.