Der Politiker Arnaldo Forlani ist tot. Der ehemalige Ministerpräsident Italiens starb am Donnerstagabend in der Hauptstadt Rom im Alter von 97 Jahren. Das gab sein Sohn bekannt.

Der ehemalige italienische Ministerpräsident Arnaldo Forlani ist tot. Wie unter anderem die Tageszeitung "La Repubblica" berichtet, starb der Politiker im Alter von 97 Jahren am späten Donnerstagabend in Rom. Dies habe sein Sohn Alessandro mitgeteilt. Forlani kam im Jahr 1925 in der Adria-Hafenstadt Pesaro zur Welt und war Mitglied der 1994 aufgelösten, konservativen Partei Democrazia Christiana (DC). Zwischen 1980 und 1981 war er der Ministerpräsident von Italien.

Bereits seit den 60er-Jahren prägte Forlani die italienische Politik und war vor seinem Posten als Regierungschef in mehreren Ministerien tätig. Unter anderem bekleidete er in den 70er-Jahren das Amt des Verteidigungs- und des Außenministers. Auch nach seiner Zeit als Ministerpräsident war Forlani in der späteren Regierung seines Nachfolgers Bettino Craxi (1934-2000) dessen Stellvertreter. Von 1989 bis 1993 war er außerdem Mitglied des Europäischen Parlaments.