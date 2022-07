Baby-News bei der Familie Osbourne: Jack Osbourne (36) ist zum vierten Mal Vater geworden. Das hat der Sohn von Moderatorin Sharon Osbourne (69) und Rock-Legende Ozzy Osbourne (73) auf Twitter bekannt gegeben. Dort teilte er ein Foto seiner kleinen Tochter, die einen süßen Teddy-Strampler trägt und neugierig in die Kamera blickt.

I’m very happy to announce Maple Artemis Osbourne.

Born 7-09-2022. 7.13lbs

Aree and Maple are doing great and are happy and healthy ❤️ pic.twitter.com/SJl3AQAJja