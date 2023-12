Jamie Foxx kämpfte in diesem Jahr gegen eine schwere Krankheit - und wird nun mit einer schönen Nachricht aus seiner Familie belohnt. Seine Tochter Corinne hat am Sonntag ihre Verlobung verkündet.

Das Jahr war hart für Jamie Foxx (56): Er erkrankte schwer, lag im April für eine längere Zeit im Krankenhaus und erzählte später, dass er fast gestorben wäre. Doch nun endet 2023 für den Schauspieler mit einer schönen Nachricht: Seine älteste Tochter Corinne (29) hat sich mit ihrem Freund Joe Hooten verlobt.

Strahlende Verlobungsfotos

Corinne Foxx arbeitet wie ihr berühmter Vater in der Schauspielbranche. Sie stammt aus seiner Beziehung mit Connie Kline (54). Nach der Sorge um den erkrankten Jamie Foxx kann sie nun wieder strahlen. In einem Instagram-Post gab sie die Verlobungs-News bekannt. "Vom ersten Mal, als ich dich sah, wusste ich, dass du für immer mein bist", schrieb die Schauspielerin zu mehreren Schwarz-Weiß-Fotos des Paares, auf denen ihr großer Verlobungsring zu sehen ist. Auf den Aufnahmen lächelt das Paar und umarmt sich nach dem Heiratsantrag auf dem Deck eines Bootes.

Prominente gratulieren

Auf den Verlobungs-Post vom 17. Dezember reagierten auch etliche Promis. Model Ashley Graham (36) etwa ließ wissen, dass sie für die zwei "sehr aufgeregt" sei. Schauspielerin Kerry Washington (46) hinterließ ebenfalls Glückwünsche.

Das Paar soll sich bereits 2018 auf der University of Southern California kennengelernt haben, wie "Page Six" berichtete. Corinne Foxx gewährte im September 2019 einen ersten öffentlichen Einblick in ihre Beziehung zu Hooten, als sie auf Instagram einen Beitrag teilte, in dem das Paar in einem Pferdestall zu sehen ist. "Verbrachte das Wochenende mit ein paar Hengsten", kommentierte sie damals. In den folgenden Jahren teilte sie immer mal wieder einige Schnappschüsse mit ihrem Liebsten. Hooten ist ein preisgekrönter Autor, Regisseur und Fernsehmanager, der derzeit für John Wells Productions arbeitet.