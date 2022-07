Gina Rodriguez ist zum ersten Mal schwanger. Das gab der "Jane the Virgin"-Star am 38. Geburtstag mit einem süßen Video bekannt. Zahlreiche Promis gratulierten ihr bereits zur Schwangerschaft.

Gina Rodriguez (38) hat doppelt Grund zu feiern. Am Samstag (30. Juli) wurde die Schauspielerin 38 Jahre alt. Doch damit nicht genug: Am selben Tag gab der "Jane the Virgin"-Star bekannt, zum ersten Mal Mutter zu werden. Bei Instagram teilte Rodriguez einen Zusammenschnitt, in dem Fotos und Videos von ihr selbst und ihrem Ehemann Joe LoCicero (35) zu sehen sind. Am Ende erscheint ein Clip, in dem sie einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält. "Dieser Geburtstag ist einfach anders", schrieb Rodriguez dazu.

"Mein Herz zerplatzt für euch beide"

In den Kommentaren sendeten Promis wie Viola Davis (56), Julia Michaels (28), Nikki Reed (34) und Jordin Sparks (32) ihre Glückwünsche an die werdende Mutter. "Mein Herz zerplatzt für euch beide", schrieb Rodriguez' Serienvater aus "Jane the Virgin" Jaime Camil (49). Rodriguez' "Someone Great"-Co-Star Brittany Snow (36) kommentierte: "Yaaaaay meine Liebe!! So viel Liebe für euch DREI." "Orange ist the New Black"-Star Danielle Brooks (32), die ebenfalls eine junge Mutter ist, hieß Gina Rodriguez "willkommen im Club".

Gina Rodriguez feierte 2014 mit der Comedy-Serie "Jane the Virgin" ihren Durchbruch. Die Sendung lief bis 2019. Für ihre Darbietung in der Serie erhielt sie 2015 einen Golden Globe. Seit 2016 datete sie den Schauspieler und MMA-Fighter Joe LoCicero, den sie am Set von "Jane the Virgin" kennenlernte. Das Paar heiratete im Mai 2019.